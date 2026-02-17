Θεσσαλονίκη: Κλήσεις για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων δέχθηκε η Πυροσβεστική λόγω ισχυρών ανέμων

Ισχυροί άνεμοι, βορειοδυτικοί, έντασης 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν από το βράδυ της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης (18/02) στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Συνολικά στην Κεντρική Μακεδονία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 12 κλήσεις για πτώσεις δέντρων και 4 για απομάκρυνση αντικειμένων. Δέντρο έπεσε στη Θεσσαλονίκη στην έξοδο της περιφερειακής οδού προς Ασβεστοχώρι, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας.

Συστάσεις του δήμου Θεσσαλονίκης

Ο δήμος Θεσσαλονίκης με ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

«Συγκεκριμένα, πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του φαινομένου:



-Μαζέψτε τέντες οικιών και καταστημάτων, ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς



-Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.



-Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.



-Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.



-Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια)», επισημαίνει ο δήμος Θεσσαλονίκης.