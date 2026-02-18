Σάρωσε η κακοκαιρία: 11 μποφόρ στην Κέρκυρα, πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη - Πλημμύρες στην Πάρο

Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε χθες Τρίτη (17/2) τη χώρα, με τους θυελλώδεις ανέμους και τις έντονες βροχές και καταιγίδες να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της Κρήτης λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Σύμφωνα με το patrisnews.com η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις από χθες το απόγευμα για κοπές δέντρων και απομάκρυνση αντικειμένων. Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν σε Χανιά, Αγία Γαλήνη, Ηράκλειο και Λασίθι, ενώ οι ισχυρές ριπές ανέτρεψαν δίκυκλα και μετακίνησαν κάδους απορριμμάτων.

Πώς θα κινηθούν τα πλοία

Παρά τη βελτίωση των συνθηκών σήμερα Τετάρτη, το απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από τα λιμάνια της Κρήτης παραμένει καθώς οι άνεμοι που πνέουν στα πελάγη φτάνουν κατά τόπους τα 9 με 10 Μποφόρ.

Στο λιμάνι του Ηρακλείου, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο, τα πλοία δεν απέπλευσαν χθες βράδυ στην ώρα τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Όπως αναφέρει το ekriti.gr, το πλοίο της ANEK Lines αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι με προορισμό τον Πειραιά, ενώ το πλοίο των Μινωικών Γραμμών θα αποπλεύσει μόλις αρθεί το απαγορευτικό, πιθανότατα και αυτό γύρω στις 12.

Αντίστοιχα, δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε τα προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά προς την Κρήτη. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το πλοίο των Μινωικών Γραμμών θα αναχωρήσει σήμερα στις 9 το πρωί από τον Πειραιά για Ηράκλειο, ενώ το πλοίο της ANEK Lines θα αποπλεύσει στις 12 το μεσημέρι.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όπου τέθηκε σε ισχύ γενικό απαγορευτικό απόπλου. Τα πλοία παρέμειναν δεμένα, με τα δρομολόγια να μετατίθενται για σήμερα το μεσημέρι, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες και υπάρξει νεότερη οδηγία από τις λιμενικές αρχές.

«Φούσκωσε» ο Αχελώος - 112 στην Αιτωλοακαρνανία

Μήνυμα του 112 εστάλη το βράδυ της Τρίτης (17/2) στην Αιτωλοακαρνανία λόγω υπερχείλισης του φράγματος του Στράτου στην περιοχή Καστράκι. Η Πολιτική Προστασία προτρέπει τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του #Στράτου στο #Καστράκι #Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του #Αχελώου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 17, 2026

Προβλήματα σε αεροδρόμιο και τρένα στη Μακεδονία

Μεγάλα προβλήματα καταγράφηκαν και στην Κεντρική Μακεδονία, όπου η Πυροσβεστική έχει δεχθεί περίπου 200 κλήσεις για κοπές δέντρων και απομάκρυνση αντικειμένων, εκ των οποίων οι 20 αφορούν τη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 50 επεμβάσεις σε όλη την περιφέρεια.

Οι θυελλώδεις άνεμοι επηρέασαν και τις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στη Θεσσαλονίκη και κατευθύνθηκαν στην Αθήνα. Παράλληλα, διεκόπη η σιδηροδρομική γραμμή στη Σίνδο λόγω πτώσης δέντρων.

Φωτό: voria.gr

Επιπλέον, ο Θερμαϊκός στη Θεσσαλονίκη φούσκωσε και η θάλασσα βγήκε στη στεριά, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, ενδεικτικές της κατάστασης είναι οι εικόνες στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Καλού στη Θεσσαλονίκη, όπου δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Πάρος: «Λίμνη» η Παροικία

Προβλήματα σημειώθηκαν και στην Πάρο, όπου οι θυελλώδεις δυτικοί άνεμοι «έσπρωξαν» τη θάλασσα στη στεριά.

Φωτό: parianostypos.gr

Σύμφωνα με το parianostypos.gr, η πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην Παροικία πλημμύρισε, ενώ τμήμα της παραλιακής οδού μετατράπηκε σε αδιάβατο ρέμα για πεζούς και οχήματα. Οχήματα της Πυροσβεστικής και του Δήμου προχώρησαν σε άντληση υδάτων, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Κέρκυρα: Ριπές 110 χλμ/ώρα και πτώσεις δέντρων

Σφοδρή ήταν η κακοκαιρία και στην Κέρκυρα. Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η ΕΜΥ κατέγραψε ριπή 110 χλμ/ώρα στο ναυτικό φυλάκιο των Αυλιωτών στη βορειοδυτική Κέρκυρα, τιμή που αντιστοιχεί σε 11 μποφόρ.

Οι ισχυρές ριπές προκάλεσαν πτώσεις δέντρων στα Γουβιά, στην Αγία Αικατερίνη και στην περιοχή Αγίου Νικολάου προς Σκριπερό. Ένα δέντρο κατέρρευσε έξω από το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας, πέφτοντας στο πεζοδρόμιο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Φωτό: corfutvnews.gr

Σύβοτα: Η θάλασσα κάλυψε παραλιακή

Ανάλογα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στα Σύβοτα, όπου η θάλασσα «όρμηξε» στη στεριά και «εισέβαλε» στην κεντρική πλατεία.

Όπως μετέδωσε το thespro.gr, το νερό κάλυψε πλακόστρωτα σημεία και τμήματα του δρόμου, αφήνοντας πίσω φύκια, κλαδιά και φερτά υλικά.

Σε αρκετά σημεία η διέλευση οχημάτων και πεζών διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία.

Οι μετεωρολόγοι αναμένουν γενική βελτίωση των καιρικών συνθηκών στη χώρα, ενώ νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την ερχόμενη Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.