Τήνος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί εξαιτίας της κακοκαιρίας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν, με επίσημη απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι πληγείσες περιοχές του Δήμου Τήνου, κατόπιν κατεπείγοντος αιτήματος που υπέβαλε ο δήμαρχος Παναγιώτης Κροντηράς. Η απόφαση (Αρ. Πρωτ. Α647 / ΑΔΑ: 93ΣΔ46ΝΠΙΘ-ΙΤΣ), η οποία εκδόθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2026, αφορά τη δημοτική κοινότητα Κτικάδου, τη δημοτική ενότητα Εξωμβούργου, καθώς και τις δημοτικές κοινότητες Τήνου και Τριαντάρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tinostoday.gr, η κήρυξη κρίθηκε επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (έντονη παράκτια διάβρωση, κατολισθήσεις, καταστροφές υποδομών) που προέκυψαν από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Στο αίτημά του, ο δήμαρχος Τήνου υπογράμμισε με εμφατικό τρόπο ότι το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με μια «απρόβλεπτη κατάσταση ανωτέρας βίας», με τις συνεχείς καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο και επικίνδυνες διαβρώσεις εδαφών.

Με αφορμή την έκδοση της απόφασης, ο δήμαρχος Τήνου δήλωσε ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή δοκιμασία. Η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη, δημιουργώντας μια κατάσταση που δεν ήταν πλέον διαχειρίσιμη με τα συνήθη μέσα. Ως δήμαρχος Τήνου, πρωταρχικό μου μέλημα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μου. Κινηθήκαμε αστραπιαία ζητώντας την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Απαιτείται ο μέγιστος συντονισμός και η άμεση συνδρομή της πολιτείας».

Η απόφαση έχει ισχύ για τρεις μήνες, έως τις 18 Μαΐου 2026, επιτρέποντας στον δήμο να ενεργοποιήσει έκτακτες διαδικασίες και να χρησιμοποιήσει κονδύλια για την ταχεία αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.