Τήνος: Μανιασμένα κύματα «πλημμύρισαν» το λιμάνι και παρέσυραν σταθμευμένα αυτοκίνητα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Τήνο το Σάββατο (10/1), με τα ισχυρά κύματα να εισβάλλουν στο λιμάνι και να παρασύρουν οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στον χώρο.

Η θάλασσα «λυσσομανούσε» μέσα στο λιμάνι του νησιού, με τα κύματα να χτυπούν με ιδιαίτερη σφοδρότητα τον μόλο και να καλύπτουν τον δρόμο. Το νερό παρέσυρε αυτοκίνητα που βρίσκονταν παρκαρισμένα, σπρώχνοντάς τα το ένα πάνω στο άλλο και προκαλώντας συγκρούσεις και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Όπως αποτυπώνεται και στο οπτικό υλικό από το tinosnews.gr, το οδόστρωμα στο λιμάνι καλύφθηκε πλήρως από τη θάλασσα, ενώ η δύναμη των κυμάτων ήταν τέτοια που μετακίνησε τα οχήματα ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες.

Η έντονη κακοκαιρία δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του λιμανιού, με τις εικόνες να καταγράφουν το μέγεθος της σφοδρότητας των φαινομένων που έπληξαν την Τήνο.