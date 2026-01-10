«Δεν έβλεπα τίποτα, με πήρε ο αέρας» – Η τρομακτική εμπειρία της οδηγού στην Ηλεία

Στιγμές πανικού βίωσε μια γυναίκα 38 ετών στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, όταν το αυτοκίνητό της ανατράπηκε λόγω των ισχυρών ανέμων στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας. Η οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το σπασμένο παράθυρο του οχήματος, χωρίς να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας για τις πρώτες βοήθειες.

«Ήταν σε κλάσμα δευτερολέπτου. Δεν κατάλαβα τίποτα», περιέγραψε η γυναίκα στην ΕΡΤ, εξηγώντας ότι το περιστατικό συνέβη μόλις 400 μέτρα από το σπίτι της, αφού προηγουμένως είχε πάει το παιδί της στο σχολείο. «Βλέπω μαύρο μπροστά στα μάτια μου, χαρτιά και σακούλες να πετούν γύρω μου, με παίρνει ο αέρας… Δεν ήξερα τι συνέβαινε», είπε.

Στη συνέχεια, η οδηγός διηγήθηκε πώς κατάφερε να βγει από το όχημα: «Βλέπω το παράθυρο σπασμένο και βγαίνω από εκεί. Σοκ! Δεν ήξερα τι είχε γίνει, τι έπαθα. Ήμουν φοβισμένη».

Το περιστατικό επισημαίνει την επικινδυνότητα των ισχυρών ανέμων στην περιοχή και τη σημασία της προσοχής στους δρόμους, ειδικά κατά τις πρωινές ώρες και κοντά σε οικισμούς.