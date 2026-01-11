Στα λευκά ντύθηκε η Φλώρινα: Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω χιονιού - Υπέροχες εικόνες

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Δήμο Φλώρινας αύριο Δευτέρα 12 Ιανουαρίου εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της έντονης χιονόπτωσης που σημειώνεται στην περιοχή.

Η απόφαση αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, τα οποία επίσης θα παραμείνουν κλειστά λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της συνεχιζόμενης χιονόπτωσης.

Η πόλη της Φλώρινας έχει ήδη ντυθεί στα λευκά από το χιόνι που πέφτει από το βράδυ του Σαββάτου (10/1), δημιουργώντας ένα μαγικό τοπίο αλλά προκαλώντας και ορισμένα προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων και στις μετακινήσεις στους δρόμους.

Παρά τις καιρικές συνθήκες, οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, όπως διευκρινίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Φλώρινας πραγματοποιείται με χρήση χειμερινών ελαστικών, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων από την κακοκαιρία.