Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω του χιονιά

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, λόγω του ψύχους και του χιονιά που πλήττει τις τελευταίες ώρες κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στη Φλώρινα δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, με τους παιδικούς σταθμούς να παραμένουν ανοιχτοί. Αντίστοιχα, κλειστά θα είναι τα σχολεία στον Δήμο Αμυνταίου και στον Δήμο Πρεσπών, πλην των παιδικών σταθμών.

Αναστολή λειτουργίας ανακοινώθηκε και για σχολεία στην Αμφίπολη, τη Θάσο, τον Παγγαίο, τους Διρφύες–Μεσσαπίους, καθώς και στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δομοκού.

Στον Δήμο Βισαλτίας, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας στην περιοχή της Μαυροθάλασσας θα παραμείνουν κλειστά λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Επιπλέον, σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν στους Δήμους Νέας Ζίχνης, Άνδρου, Νευροκοπίου και Σιντικής (στο Αχλαδοχώρι). Στο Σουφλί, τα σχολεία στους οικισμούς Μεγάλου Δέρειου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου και Σιδηρού έχουν ανασταλεί η λειτουργία τους. Στο Δήμο Λαγκαδά, κλειστά θα είναι τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά.

Πού θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στην έναρξη των μαθημάτων

Από την άλλη, σε αρκετούς δήμους έχει αποφασιστεί η αλλαγή του ωραρίου έναρξης των μαθημάτων για την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Στον Δήμο Καστοριάς, όλες οι σχολικές μονάδες θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:00 π.μ., ενώ οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά. Παρόμοια μέτρα ισχύουν και στον Δήμο Δεσκάτης, όπου το μάθημα αρχίζει μια ώρα αργότερα λόγω παγετού.

Στον Πολύγυρο και στις Δημοτικές Ενότητες Ανθεμούντα και Ζερβοχωρίων (Δήμος Πολυγύρου), τα σχολεία θα ανοίξουν στις9:00 π.μ. Αντίστοιχα, στο Δήμο Νεστορίου το σχολικό ωράριο ξεκινά στις 9:00 π.μ., ενώ στα σχολεία του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας η έναρξη καθυστερεί έως τις 10:00 π.μ.

Αντίστοιχα, τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες του Καρπενησίου θα ξεκινήσουν στις 9:00 π.μ., με τους παιδικούς σταθμούς να λειτουργούν κανονικά. Στους Δήμους Γρεβενών και Σερβίων, η λειτουργία αρχίζει επίσης με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας, ενώ οι βρεφονηπιακοί σταθμοί συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους. Τέλος, στον Δήμο Βελβεντού, όλα τα σχολεία θα ανοίξουν στις 9:00 π.μ.