Ελλάδα Σχολεία Κακοκαιρία Φλώρινα Πρέσπες Ακραία Καιρικά Φαινόμενα

Κλειστά τα σχολεία σε Φλώρινα, Αμύνταιο και Πρέσπες τη Δευτέρα λόγω καιρού

Έντονη χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες επικρατούν στην περιοχή.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ/INTIME NEWS
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ/INTIME NEWS
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή.

Με απόφαση του δημάρχου Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη, κλειστά θα μείνουν επίσης τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Φλώρινας.

Κλειστά θα είναι τη Δευτέρα και τα σχολεία των δήμων Αμυνταίου, με απόφαση του δημάρχου Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση.

Κλειστά θα είναι επίσης τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών, την Δευτέρα με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Στεργίου. Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Σχολεία Κακοκαιρία Φλώρινα Πρέσπες Ακραία Καιρικά Φαινόμενα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader