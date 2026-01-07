Η κακοκαιρία «χτυπά» την Ήπειρο - «Προσοχή στις μετακινήσεις σας», μήνυμα από το 112

Το κύμα κακοκαιρίας ξεκίνησε να χτυπά την χώρα από τα δυτικά. Το βράδυ της Τετάρτης (7/1) ήχησε και το πρώτο μήνυμα από το 112 που αφορούσε τους κατοίκους της Ηπείρου.

«Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της Περιφέρειας_Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», τονίζεται στο μήνυμα.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (07-01-2026) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-2026) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Τετάρτη (07-01-2026)

α. Στην Ήπειρο



β. Στην Αιτωλοακαρνανία



γ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)



δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη



ε. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες



Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.



Την Πέμπτη (08-01-2026) τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.



Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αλλά θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα.



Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.