Καιρός: Από τους νοτιάδες στις «πολικές φωτοβολίδες» - Έρχονται χιόνια και στην Αττική

Ολίγον... κυκλοθυμικός θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να κάνει λόγο για έντονες καιρικές διακυμάνσεις αλλά και «θερμοκρασιακό ασανσέρ».

Σύμφωνα με την ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου, έντονες θα είναι οι διακυμάνσεις του καιρού τις ερχόμενες ημέρες, καθώς «από τις πολλές και επικίνδυνες βροχές με τους θυελλώδεις νοτιάδες και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα οδηγηθούμε στις πολικές θερμοκρασίες και τα χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας».

Παράλληλα, ο κ. Μαρουσάκης σημειώνει Παρασκευή και (κυρίως) Σάββατο αναμένονται επικίνδυνες βροχοπτώσεις, ενώ από την Κυριακή έρχεται πολική άερια μάζα που θα φέρει χιόνια μέχρι και στην Αττική.

Η ανάρτηση Μαρουσάκη

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει:

«ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΤΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ

Με έντονες καιρικές διακυμάνσεις θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας, όπου από τις πολλές και επικίνδυνες βροχές με τους θυελλώδεις νοτιάδες και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα οδηγηθούμε στις πολικές θερμοκρασίες και τα χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας.

Χαρακτηριστικό το πρώτο μας διάγραμμα όπου παρουσιάζονται οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις στο κέντρο της Αθήνας σε μόλις λίγες ημέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ

Εξαιτίας της βίαιης σύγκρουσης αερίων μαζών με διαφορετικά θερμοϋγρομετρικά χαρακτηριστικά, δημιουργείται μεγάλη διαφορά πίεσης με αποτέλεσμα να πνέουν άνεμοι πότε βόρειας και πότε νότιας συνιστώσας με εντάσεις στα επίπεδα θυέλλης κάτι που αποτυπώνεται και στον δεύτερο χάρτη μας.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΒΡΟΧΕΣ

Νέο κύμα επικίνδυνων βροχοπτώσεων και με έμφαση τη δυτική χώρα, θα μας επηρεάσει από το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Οι βροχές αυτές θα κάνουν ένα πέρασμα από τις περισσότερες περιοχές πριν το γυρίσει σε χιονιά (τρίτος χάρτης).

ΚΥΜΑ ΧΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ

Μέσα στην Κυριακή πολική αέρια μάζα θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας δίνοντας χιόνια ακόμα και χαμηλά. Πιθανόν ο χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου μας ντύνοντας νησιά μας στα λευκά, ενώ και η Εύβοια θα δει αρκετό χιόνι μέχρι και χαμηλά όπως και τα ορεινά - ημιορεινά της Κρήτης. Χαρακτηριστικός ο τέταρτος χάρτης μας.

ΠΟΛΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Το διήμερο Δευτέρα - Τρίτη θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι τώρα για το νέο έτος με τον υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και ο παγετός πιθανόν να είναι ολικός τοπικά προς τα βόρεια.

ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ ΤΡΑΒΑ

Πολικό ψύχος αλλά φωτοβολίδα όπως γράψαμε και στον πρώτο μας τίτλο μιας και καθώς θα πηγαίνουμε προς την Πέμπτη και στη συνέχεια η θερμοκρασιά θα παρουσιάσει εντυπωσιακή άνοδο.

Με άλλα λόγια Θερμοκρασιακό ασανσέρ!

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!»