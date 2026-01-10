«Χαλάει» ξανά ο καιρός με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και μετά «πολική εισβολή» - Πού θα χιονίσει

Σε «κλοιό» νέας κακοκαιρίας θα βρεθεί η χώρα σήμερα Σάββατο (10/1) με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά, αλλά και θυελλώδεις νοτιάδες που θα γίνουν επικίνδυνοι και σε χερσαίες περιοχές.

Την Κυριακή το σκηνικό αλλάζει με κατακόρυφη «βουτιά» της θερμοκρασίας, σταδιακά από βορρά προς νότο, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους σε ανατολικές περιοχές. Περισσότερες θα είναι οι χιονοπτώσεις τη Δευτέρα, με τον «λευκό επισκέπτη» να κάνει πιθανώς την εμφάνισή του και σε βόρεια προάστια της Αθήνας ενώ είναι πολύ πιθανό να χιονίσει ξανά σε πολλά νησιά του Αιγαίου.

Τσατραφύλλιας: Η πρώτη σημαντική ψυχρή εισβολή

Για «την πρώτη σημαντική ψυχρή εισβολή του 2026» κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 179 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα το Σάββατο, τη Δευτέρα ο υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 7 βαθμούς.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο:

«Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού το επόμενο τετραήμερο :

Σάββατο:

Θυελλώδεις άνεμοι σε θάλασσα και σε στεριά (και Αττική) .

Καταιγίδες στα δυτικά. Χιόνια σε ορεινά και σε χαμηλά υψόμετρα στην Ήπειρο (650 μέτρα)

Κυριακή-Τρίτη :

Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 12 βαθμούς.

θυελλώδεις βοριάδες

Χιόνια σε ορεινά- ημιορεινά και σε χαμηλά υψόμετρα. (0-600 μέτρα), σε ανατολική Μακεδονία , Θράκη , Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, νησιά βορείου Αιγαίου.

Αττική : κυρίως τη Δευτερα χιόνια στα ορεινά της. Για χαμηλότερα υψόμετρα είναι νωρίς ακόμη για ασφαλή συμπεράσματα.

Το σενάριο να ψάχνουμε τη νιφάδα με το κυάλι το βλέπω πιο πιθανό».

Κολυδάς: Χιόνια σε όλα τα ανατολικά πάνω από 300 μ. τη Δευτέρα

«Ο καιρός θα έχει δύο πρόσωπα τις επόμενες μέρες», σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

«Ισχυρές καταιγίδες το Σαββατοκύριακο κυρίως στα δυτικά τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο , με θυελλώδεις νοτιοδυτικους ανέμους που θα ανεβάσουν πρόσκαιρα τη θερμοκρασία. Από την Κυριακή ο καιρός σταδιακά θα γυρίσει προς το βοριά θα αρχίσει να χιονίζει και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοανατολικά , ενω τη Δευτέρα θα χιονίσει σε όλα τα ανατολικά από 300 μέτρα υψόμετρα και πάνω μέχρι και το απόγευμα . Τα φαινόμενα μετά σταμάνε και την Τρίτη παραμένουν για λίγο μόνο στα ορεινά της Κρήτης και σε όλη τη χώρα επικρατεί ξεροβόρι και κρύο.ύριο ανεβαίνει για λίγο η θερμοκρασία , ενω από την Κυριακή έχουμε την σταδιακή πτώση με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαθμιαία όμως Τρίτη προς Τετάρτη έχουμε νέα θερμή μεταφορά και απότομα- καιι πάλι επανερχόμαστε σε κανονικά ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα».

Ο καιρός σήμερα Σάββατο (10/1)

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός ανά περιοχές σήμερα Σάββατο (10/1)

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις προμεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και στο Ιόνιο και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Πελοπόννησο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής Στερεάς.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και πιθανώς στις Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (11/1)

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 14 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός την Δευτέρα (12/1)

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο βροχές ή χιονόνερο και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη (13/1)

Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη (14/1)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.