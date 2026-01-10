Καιρός: Πολική εισβολή με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας – Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι την Κυριακή

Η αλλαγή του καιρού στην Ελλάδα ξεκινά από την Κυριακή, με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας που θα κορυφωθεί τη Δευτέρα. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε νησιωτικές και ημιορεινές περιοχές, ενώ χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου της Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας μετά το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις:

Δυτική Μακεδονία: -8 έως 3°C

Υπόλοιπη Μακεδονία & Θράκη: -3 έως 9°C

Θεσσαλία: 0 έως 10°C

Ήπειρος: -1 έως 10°C

Στερεά & Πελοπόννησος: 3 έως 12°C

Νησιά Ιονίου: 6 έως 10°C

Βόρειο & Ανατολικό Αιγαίο: 3 έως 13°C

Κυκλάδες: 7 έως 14°C

Δωδεκάνησα: 11 έως 16°C

Κρήτη: 10 έως 17°C

Η ελάχιστη θερμοκρασία αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί 5–7 μποφόρ και θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί 5–7 μποφόρ. Στην Αττική, οι άνεμοι θα στραφούν από νοτιοδυτικούς 3–5 μποφόρ σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης, με νεφώσεις κατά διαστήματα και πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 6 έως 12°C.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων χιονοπτώσεων στα ορεινά και βροχοπτώσεων στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3–5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από -2 έως 9°C, με ελάχιστη προς το τέλος της ημέρας.

Μαρουσάκης: Σχεδόν βέβαιο ότι η Αττική θα επηρεαστεί από χιονοπτώσεις

Τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις στην Αττική παρουσίασε ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, μέσα από χάρτες που δημοσίευσε στο Facebook.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «σχεδόν βέβαιο» ότι χιονόπτωση θα σημειωθεί από το απόγευμα της Κυριακής έως το βράδυ της Δευτέρας.

«Οι πιθανότητες για γενικευμένες και τοπικά έντονες χιονοπτώσεις φτάνουν περίπου στο 75%, ενώ γύρω στο 25% είναι η πιθανότητα για πιο ήπιες και περιορισμένες χιονοπτώσεις», αναφέρει.

Όπως σημειώνει, η ανατολική, βόρεια και βορειοδυτική Αττική έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να δουν αξιόλογες χιονοπτώσεις. Το ενδεικτικό υψόμετρο χιονόπτωσης υπολογίζεται στα 200–300 μέτρα, ενώ για χιονόστρωση στα 500 μέτρα και πάνω.

Κολυδάς: Δεν «κουμπώνουν» οι χάρτες μεταξύ τους

Από την πλευρά του, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς, εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός, αφήνοντας ανοιχτό μόνο το ενδεχόμενο πρόσκαιρων χιονοπτώσεων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

«Η προσοχή μας παραμένει υψηλή, γιατί οι χάρτες δεν συγκλίνουν πλήρως», εξηγεί.

Σύμφωνα με τον Κολυδά, οι μετεωρολόγοι χρησιμοποιούν διάφορα κριτήρια για να εντοπίσουν πιθανές χιονοπτώσεις, ειδικά στην Αττική. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν παρατηρείται ταυτόχρονη σύγκλιση των βασικών παραμέτρων που θα υποστήριζαν γενικευμένη χιονόπτωση ή χιονόστρωση σε χαμηλά υψόμετρα.