Κολυδάς: Συνεχή κύματα βροχών και «σκαμπανεβάσματα» στον υδράργυρο μέχρι την Κυριακή

Διαδοχικά κύματα βροχών και καταιγίδων αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα μέχρι και την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, με τη θερμοκρασία να ανεβοκατεβαίνει, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του Θοδωρή Κολυδά.

Δεν θα λείψουν και οι χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά ορεινά.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος:

«Την Πέμπτη 8/1 ο καιρός θα είναι άστατος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με βαθμιαία εξασθένηση μέσα στην ημέρα.

Φαινόμενα θα επηρεάσουν και το ανατολικό–νότιο Αιγαίο. Θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά, πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις και η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, με παγετό τη νύχτα στα βορειοδυτικά.

Την Παρασκευή 9/1 τα φαινόμενα θα περιοριστούν αρχικά στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο και στη συνέχεια θα υπάρξει βελτίωση, ενώ στη δυτική χώρα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί αλλά σταδιακά εξασθενούν.

Περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας και παγετός το πρωί στα ηπειρωτικά.

Το Σάββατο 10/1 ο καιρός γίνεται ξανά άστατος, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σε πολλές περιοχές της χώρας. Χιόνια στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι ισχυροί και άνοδος της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή 11/1 διατηρείται ο άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά–βόρεια και το Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια».