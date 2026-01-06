«Χιονιάς» σαρώνει την Ευρώπη: Έξι νεκροί και εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων

Οι έντονες χιονοπτώσεις και οι ακραίες καιρικές συνθήκες με πολικό ψύχος σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης έχουν επιφέρει θανατηφόρα τροχαία και έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, έως τώρα έξι άτομα έχουν αναφερθεί ως νεκρά σε περιστατικά που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες στην Γηραιά Ήπειρο.



Πιο συγκεκριμένα, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας ως αποτέλεσμα των επικίνδυνων συνθηκών οδήγησης, ανέφεραν οι αρχές, ενώ μια γυναίκα σκοτώθηκε από πτώση δέντρου στην πρωτεύουσα της Βοσνίας, το Σεράγεβο (40 εκατοστά χιονιού έπεσαν στην πόλη).



Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί σε όλη την Ευρώπη, με χιλιάδες να έχουν εγκλωβιστεί στα αεροδρόμια του Παρισιού και του Άμστερνταμ. Ο «χιονιάς» αναμένεται να συνεχιστεί και την Τετάρτη.





Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό δήλωσε ότι αναμένονται περισσότερες χιονοπτώσεις στη χώρα το βράδυ της Τρίτης και την Τετάρτη. Κάλεσε τους πολίτες να μετακινούνται όσο το δυνατόν λιγότερο στους δρόμους και να εργάζονται από το σπίτι.



Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι 38 περιοχές θα τεθούν σε πορτοκαλί συναγερμό για χιόνι και μαύρο πάγο την Τετάρτη. Πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώθηκαν σε ορισμένες περιοχές της χώρας, αναφέρει το BBC.



Στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, οι αρχές δήλωσαν ότι το αεροδρόμιο Roissy-Charles de Gaulle θα δει το 40% των πτήσεων του να ακυρώνονται για αρκετές ώρες το πρωί της Τετάρτης, ώστε το προσωπικό να μπορέσει να καθαρίσει το χιόνι από τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης. Το αεροδρόμιο Orly της πρωτεύουσας σχεδίαζε να ακυρώσει το ένα τέταρτο των πτήσεών του κατά την ίδια χρονική περίοδο.

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Περισσότερες από 400 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ την Τετάρτη, προκαλώντας εκτεταμένες αναταραχές στα ταξιδιωτικά σχέδια.



Εκατοντάδες επιβάτες έμειναν ακινητοποιημένοι, με πολλούς να μην μπορούν να επιβιβαστούν σε πτήσεις ανταπόκρισης. Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν στα γκισέ των αεροπορικών εταιρειών, καθώς οι άνθρωποι περίμεναν πληροφορίες σχετικά με το πότε θα ξαναρχίσουν οι πτήσεις.

Πολλές από τις ακυρωμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν από την ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM, η οποία προειδοποίησε ότι σχεδόν είχε ξεμείνει από υγρό αποπάγωσης για τα αεροσκάφη της. Απέδωσε τις «ακραίες» καιρικές συνθήκες και τις καθυστερήσεις στην τροφοδοσία.



Στο αεροδρόμιο Schiphol, πολλοί ταξιδιώτες παραπονέθηκαν για μεγάλες ουρές και έλλειψη πληροφοριών.



Ο Ισπανός επιβάτης Χαβιέρ Σεπούλβεδα, ο οποίος προσπαθούσε να πετάξει από το Άμστερνταμ στη Νορβηγία, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η κατάσταση στο αεροδρόμιο ήταν «χαοτική, απαράδεκτη, απογοητευτική, ενοχλητική» και «εντελώς απαράδεκτη». Είπε ότι άρχισε να περιμένει στην ουρά στο γραφείο εξυπηρέτησης της KLM στις 06:30 τοπική ώρα (07:30 GMT) την Τρίτη και ότι έξι ώρες αργότερα βρισκόταν ακόμα μακριά από την πρώτη γραμμή.



Το αεροδρόμιο Σίπχολ ανέφερε ότι «τα συνεργεία χιονιού εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να διατηρούν τους διαδρόμους ελεύθερους και τα αεροσκάφη αποψύχονται προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να ταξιδέψουν με ασφάλεια». Άλλες 600 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες να απογειωθούν από το Σίπχολ την Τετάρτη έχουν επίσης ακυρωθεί, ανέφερε το ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NOS.



Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια διακόπηκαν επίσης. Το πρωί της Τρίτης, όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην Ολλανδία σταμάτησαν για μικρό χρονικό διάστημα μετά από διακοπή λειτουργίας του συστήματος πληροφορικής.



Ορισμένα τρένα άρχισαν να δρομολογούνται μετά τις 09:00 τοπική ώρα (10:00 GMT), αλλά τα προβλήματα παρέμειναν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα δρομολόγια της Eurostar προς το Παρίσι από το Άμστερνταμ είτε ακυρώθηκαν είτε παρουσίασαν καθυστέρηση.