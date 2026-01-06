Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες «σαρώνουν» την Ευρώπη- Θανατηφόρα τροχαία και χάος στις μετακινήσεις

Ισχυρές χιονοπτώσεις, πάγος και πολικές θερμοκρασίες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες την Τρίτη, οδηγώντας σε θανατηφόρα τροχαία, ακυρώσεις πτήσεων και αναστάτωση στις μετακινήσεις.

Γαλλία

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία λόγω των επικίνδυνων συνθηκών στους δρόμους. Τρεις θάνατοι καταγράφηκαν στη νοτιοδυτική περιοχή Λε Λαντ και δύο γύρω από το Παρίσι. Στην Ιλ-ντε-Φρανς, οι αρχές διέταξαν απομάκρυνση φορτηγών από το οδικό δίκτυο, ενώ έξι αεροδρόμια στη βόρεια και δυτική Γαλλία έκλεισαν προσωρινά, προκαλώντας ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων.

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Ολλανδία

Στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ περίπου 400 πτήσεις καθηλώθηκαν, ενώ προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και παγωμένα σημεία στους δρόμους δημιούργησαν χάος στις μετακινήσεις. Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων συνέστησε μετακινήσεις μόνο σε απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις.

Ιταλία

Στη Ρώμη, η υπερχείλιση του Τίβερη επηρέασε τις εορταστικές εκδηλώσεις των Θεοφανείων. Χιόνι έπεσε επίσης στη Μπολόνια και τα Δολομιτικά Άλπεα, με χαμηλές θερμοκρασίες να αναμένονται σε όλη τη βόρεια και κεντρική Ιταλία.

Fabriano (AN), alberi caduti sulla sede stradale per le precipitazioni nevose: portati a termine dai #vigilidelfuoco diversi interventi per la rimozione delle piante e il ripristino della viabilità#5gennaio pic.twitter.com/RVROacUGeg — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 5, 2026

Βρετανία

Η θερμοκρασία έπεσε έως και -12,5°C, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις και κλείσιμο σχολείων. Διακοπή ρεύματος λόγω πάγου οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του μετρό της Γλασκώβης, ενώ το αεροδρόμιο Τζον Λένον στο Λίβερπουλ έκλεισε προσωρινά. Οι αρχές στη Σκωτία προειδοποίησαν για χιονοπτώσεις έως 15 εκ. και ζητούν συνδρομή στρατού για απεγκλωβισμό κατοίκων.

REUTERS/Hiba Kola

Βαλκάνια

Χιόνι και ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών, προβλήματα στην κυκλοφορία και διακοπές ρεύματος και νερού. Στη Βοσνία, μία γυναίκα σκοτώθηκε από πτώση δέντρου, ενώ στη Σερβία κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ισχυροί άνεμοι και φουρτουνιασμένες θάλασσες επηρέασαν και τις ακτές της Αδριατικής, ιδιαίτερα σε Κροατία και Μαυροβούνιο.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα και οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες.