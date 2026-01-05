Έρχεται κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες, σκόνη και νοτιάδες - 5 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό

Ισχυρή κακοκαιρία φέρνει βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει από την Τρίτη (6/1), ανήμερα των Θεοφανίων, και τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως την Πέμπτη (8/1). Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι βροχοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες και μεγάλης διάρκειας, ενώ σε πολλές περιοχές υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων και ισχυρών ανέμων 8 με 9 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις, με βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, και καταιγίδες ισχυρές σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά από το μεσημέρι και σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 18 με 20 βαθμούς και έως 22 στην Κρήτη.

Στην Αττική είναι πιθανές λίγες παροδικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές ασθενείς βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 16 βαθμούς.

Την Τετάρτη αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας ενώ θα συνεχιστούν οι τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το πρωί της Πέμπτης, αλλά η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά σε αρκετές περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):



Από την Τρίτη 06/01/2026 έως Τετάρτη 07/01/2026 τις Περιφέρειες:

Δυτικής Ελλάδας

Ηπείρου

Ιονίων Νήσων

Από την Τετάρτη 07/01/2026 έως και την Πέμπτη 08/01/2026, τις Περιφέρειες:

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Πελοποννήσου

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:



1) Την Τρίτη και την Τετάρτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στην Κέρκυρα), την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.



2) Επιπροσθέτως, την Τετάρτη αναμένοντα ισχυρά φαινόμενα στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο.



3) Την Τετάρτη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους θυελλώδεις νοτιάδες.



4) Την Πέμπτη η κακοκαιρία θα διατηρηθεί αλλά με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.





Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.



Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ).



Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου την Τρίτη.

