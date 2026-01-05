Το «έστρωσε» στο Παρίσι: Ακυρώνεται το 15% των πτήσεων στα κύρια αεροδρόμια
Οι γαλλικές αρχές ζήτησαν την ακύρωση του 15% των πτήσεων στα αεροδρόμια Orly και Charles de Gaulle εξαιτίας της χιονόπτωσης στο Παρίσι.
Η γαλλική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν κατά 15% τις πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα το απόγευμα και το βράδυ στα αεροδρόμια Orly και Charles de Gaulle, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης που πλήττει την περιοχή του Παρισιού.
Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ποιες πτήσεις θα ακυρώσουν, αρκεί να περιορίσουν τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο πρακτορείο Reuters.
Το γαλλικό υπουργείο Μεταφορών κάλεσε τους ταξιδιώτες να ελέγχουν εάν η πτήση τους εκτελείται κανονικά πριν αναχωρήσουν από το σπίτι και να προτιμούν τη δημόσια συγκοινωνία αντί του αυτοκινήτου για να φτάσουν στο αεροδρόμιο.
Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο Σκίπολ στο Άμστερνταμ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα στην Ευρώπη, ακύρωσε σχεδόν 500 πτήσεις το πρωί της Δευτέρας και παρέμεινε κλειστό για εισερχόμενες πτήσεις, επίσης λόγω των χιονοπτώσεων.