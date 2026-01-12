Αλεξανδρούπολη: Η στιγμή που ριπές ανέμου 154χλμ χτυπούν την πόλη - Σκηνές πανικού σε πιτσαρία

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην Αλεξανδρούπολη το βράδυ του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου 2026, από το πέρασμα της κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα τα προηγούμενα 24ωρα.

Άνεμοι που έφτασαν ακόμη και τα 154χλμ/ώρα σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους, με τις καταστροφές να είναι μεγάλες στην πόλη.



Μάλιστα, όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε κατάστημα εστίασης, οι θυελλώδεις άνεμοι έσπασαν ακόμη και τζάμια του μαγαζιού, ενώ οι θαμώνες έτρεχαν πανικόβλητοι να προφυλαχθούν.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, εργαζόμενοι δούλευαν αμέριμνοι, ενώ οι θαμώνες απολάμβαναν το φαγητό τους. Το σκηνικό ηρεμίας που επικρατούσε διακόπηκε ξαφνικά, όταν άρχισαν να τρίζουν τα τζάμια. Σε δευτερόλεπτα ακολούθησε το... χάος.

Τζάμια έσπασαν και θαμώνες και εργαζόμενοι προσπαθούσαν να προφυλαχθούν από τις ριπές του ανέμου, ενώ κάποιοι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι.



Όπως σημειώνει το e-evros.gr, η Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στο έλεος μιας σφοδρής κακοκαιρίας που άφησε πίσω της εικόνες απόλυτης καταστροφής. Η ένταση των φαινομένων ήταν τέτοια που μετέτρεψε την πόλη σε ένα σκηνικό «αποκάλυψης».



Στα πάρκα και στους κεντρικούς δρόμους, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, καθώς δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν από την ορμή του αέρα, πέφτοντας πάνω σε πεζοδρόμια και δρόμους. Η μανία των ανέμων δεν σταμάτησε εκεί, αφού στο διάβα τους παρέσυραν και αναποδογύρισαν δίκυκλα, ενώ ακόμα και επαγγελματικά ψυγεία έξω από καταστήματα βρέθηκαν σπασμένα στο έδαφος. Δεκάδες κάδοι απορριμμάτων αναποδογύρισαν και παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, σκορπίζοντας απορρίμματα στους δρόμους.