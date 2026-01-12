Προειδοποίηση Λέκκα μετά τον ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη: Θα είναι συχνότερα τέτοια φαινόμενα

Καταστροφές σε επιχειρήσεις και κατοικίες προκάλεσε ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος που έπληξε την Αλεξανδρούπολη. Παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου, δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες ή σοβαροί τραυματισμοί.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, οι άνεμοι ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις, αγγίζοντας ακόμη και τα 12 μποφόρ, με αποτέλεσμα να ισοπεδωθούν άλση εντός της πόλης και να ξεριζωθεί το 60%–70% των δέντρων, πολλά από τα οποία έπεσαν πάνω σε οχήματα.



Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι ζημιές στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης, όπου τέσσερα εκπαιδευτικά αεροσκάφη αναποδογύρισαν πλήρως, προκαλώντας ζημιές που εκτιμώνται σε 300.000 - 400.000 ευρώ και οδηγώντας σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας της σχολής εκπαίδευσης πιλότων.



Ο Δήμος έχει ήδη υποβάλει αίτημα για κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ λειτουργεί γραφείο στο Δημαρχείο για την άμεση καταγραφή των ζημιών από τους πολίτες.

Λέκκας: Οι άνεμοι εμπλουτίστηκαν από το θαλάσσιο περιβάλλον του Βόρειου Αιγαίου

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, εξήγησε ότι τα ακραία φαινόμενα στην περιοχή του Έβρου δεν ήταν τυχαία: «Τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη αλλά και σε μεγάλο μέρος της Βόρειας και της Δυτικής Ελλάδας. Στην περιοχή του Έβρου εντάθηκαν λόγω της σύγκλισης διαφορετικών αέριων μαζών και της μεγάλης ατμοσφαιρικής αστάθειας».



Όπως σημείωσε, οι άνεμοι εμπλουτίστηκαν από το θαλάσσιο περιβάλλον του Βόρειου Αιγαίου: «Οι άνεμοι προήλθαν από το κεντρικό Αιγαίο και ενισχύθηκαν από το θαλάσσιο στοιχείο σε περιοχές όπως η Θάσος και η Σαμοθράκη, γεγονός που δημιούργησε ισχυρούς στροβίλους μέσα στον αστικό ιστό της Αλεξανδρούπολης».

«Πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση τα ακραία καιρικά φαινόμενα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Λέκκας στην ευαλωτότητα του αστικού περιβάλλοντος: «Σε περιοχές με πυκνό αστικό ιστό, όπως η Αλεξανδρούπολη, υπάρχουν ιδιαίτερα ευάλωτα σημεία, όπως υαλοπίνακες καταστημάτων, στάσεις, πινακίδες και βαριά αντικείμενα, που μετατρέπονται σε επικίνδυνα βλήματα».



Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε ότι τέτοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, ωστόσο η έντασή τους προκαλεί έντονο προβληματισμό: «Το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο για την περιοχή, εμφανίζεται κατά διαστήματα. Όμως, όταν εκδηλώνεται με τέτοια ένταση και μέσα σε αστικό ιστό, οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα σοβαρές και επικίνδυνες».

Υπό αυτό το πρίσμα, υπογράμμισε ότι, λόγω της κλιματικής κρίσης, τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται πλέον πιο συχνά, με μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια, καθιστώντας αναγκαίο έναν νέο, εξειδικευμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό.



«Χρειάζονται ειδικά σχέδια πολιτικής προστασίας για κάθε δήμο, προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, όχι μόνο για τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα αλλά και για σεισμούς, κατολισθήσεις και άλλα φυσικά φαινόμενα», τόνισε, αναφερόμενος και στο νέο θεσμικό πλαίσιο που βρίσκεται σε διαβούλευση.