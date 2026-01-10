Μεγάλες ζημιές στην Αλεξανδρούπολη από ισχυρό μπουρίνι - Άνεμοι με ριπές 140 χλμ χτύπησαν την πόλη

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν το βράδυ του Σαββάτου (10/1) την Αλεξανδρούπολη, με ισχυρή βροχόπτωση και θυελλώδεις ανέμους που έφτασαν τα 140 χλμ/ώρα να προκαλούν σημαντικές υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης. Κάτοικοι κάνουν λόγο για δρόμους που μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ οι ισχυρές ριπές ανέμου ξερίζωσαν δέντρα, τα οποία κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η εικόνα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς κάδοι απορριμμάτων αναποδογυρίστηκαν, ενώ φερτά υλικά και κλαδιά δυσχεραίνουν την κυκλοφορία. Σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που αναρτούν κάτοικοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τουλάχιστον δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με γρατζουνιές και χτυπήματα στη λαμαρίνα από πτώσεις δέντρων και κλαδιών, αναφέρει το evros24.gr.

Το κύμα κακοκαιρίας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο καιρικό σύστημα που επηρεάζει τις τελευταίες ώρες την Αλεξανδρούπολη και γενικότερα τη Θράκη, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, όπως είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολογικές προβλέψεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από την Πυροσβεστική ή την Πολιτική Προστασία για τραυματισμούς ή συνολικό απολογισμό ζημιών. Ωστόσο, οι κάτοικοι καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με πυκνή δόμηση και παλαιά δέντρα, καθώς οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί.

Την ίδια ώρα, αστυνομικές και δημοτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, προχωρώντας σε παρεμβάσεις για την απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων από τα οδοστρώματα και τον καθαρισμό σημείων όπου έχει συσσωρευτεί νερό και φερτά υλικά, ενώ η κυκλοφορία συνεχίζεται με δυσκολία σε αρκετούς δρόμους.