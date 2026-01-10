Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε μονοκατοικία

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου 2026 στα Ριζώματα, όταν φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία όπου διέμενε μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας με τρία οχήματα και δέκα πυροσβέστες, καταφέρνοντας να θέσουν αρχικά υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά, η οποία συνεχίζει να μαίνεται στην οροφή του σπιτιού.

Δυστυχώς, μέσα σε ένα από τα δωμάτια οι πυροσβέστες εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με πληροφορίες του veriotis.gr, η πυρκαγιά πιθανότατα προκλήθηκε από την ξυλόσομπα του σπιτιού, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να μην προλάβει να βγει και να χάσει τις αισθήσεις από τις αναθυμιάσεις.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας.

Νωρίτερα είχε σημειωθεί εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στα χωριά της δημοτικής ενότητας, καθώς και σε άλλα χωριά του δήμου Βέροιας, όπως τα Ασώματα και η Ραχιά, ενώ επηρεάστηκε και τμήμα του υδροηλεκτρικού της Σφηκιάς.