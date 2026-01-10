Πανικός στην Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε οροφή σε εμπορικό κέντρο - Τραυματίστηκε μία γυναίκα

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (10/1) στο εμπορικό κέντρο Cosmos στη Θεσσαλονίκη, όταν αποκολλήθηκε μέρος της οροφής ενός καταστήματος, τραυματίζοντας μια 45χρονη γυναίκα στο κεφάλι και τον αυχένα. Η τραυματίας έχει τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παπανικολάου από το ΕΚΑΒ, όπως αναφέρει το emakedonia.gr.

Οι θαμώνες του καταστήματος έζησαν στιγμές πανικού, καθώς έσπευσαν να εγκαταλείψουν τον χώρο φοβούμενοι περαιτέρω κατάρρευση της οροφής. Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν έντονες και χαοτικές, με τον κόσμο να απομακρύνεται γρήγορα για να διασφαλίσει την ασφάλειά του.