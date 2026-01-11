Θεσσαλονίκη: «Μαύρισαν όλα σε μια στιγμή» – Εφιάλτης για την 45χρονη που κατέρρευσε πάνω της η οροφή

Η γυναίκα βρισκόταν σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν τμήμα της οροφής κατέρρευσε και τη χτύπησε στο κεφάλι. Όπως περιέγραψε, είχε μόλις αγοράσει δύο μπουκάλια νερό και ετοιμαζόταν να φύγει, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της.

Θυμάται ανθρώπους γύρω της να προσπαθούν να τη βοηθήσουν, ενώ η ίδια δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. Αργότερα, οι γιατροί της εξήγησαν πως η οροφή έπεσε απευθείας πάνω της. Από την πτώση τραυματίστηκε σοβαρά, με σπασμένη μύτη, σπασμένο πλευρό, εσωτερικά κατάγματα στην πλάτη και εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπο.

«Ψωνίσαμε, πήγαμε με την κουμπάρα μου, φάγαμε σε άλλο κατάστημα και εγώ μετά ήθελα να πάρω νερό. Πήγα, πήρα δύο μπουκαλάκια νερό, τα πλήρωσα. Έβαλα το πορτοφόλι στην τσάντα μου, γύρισα να φύγω και μετά δεν θυμάμαι τίποτα», ανέφερε η 45χρονη τραυματίας στο Mega.

«Έπεσε η οροφή στο κεφάλι μου. Θυμάμαι τον κόσμο που ήταν μαζεμένος τριγύρω μου και με βοηθούσε. Εγώ δεν κατάλαβα δεν ξέρω ξαφνικά μαύρισαν όλα, βρέθηκα κάτω και μου είπαν ότι έπεσε η οροφή. Μετά γιατροί μου έδειξαν την οροφή πώς ήταν και αυτά. Δηλαδή εγώ δεν μπόρεσα καν να την δω εκείνη την ώρα», συνέχισε.

Η 45χρονη χρειάστηκε περίπου τρεις ώρες χειρουργικής φροντίδας, με ράμματα σε όλο το πρόσωπο και γύρω από τα μάτια, σε δύο στρώσεις, ενώ όπως ανέφερε, λείπει ολόκληρο κομμάτι ιστού από το μέτωπό της. Οι γιατροί τη χαρακτήρισαν πολυτραυματία και τις επόμενες ημέρες θα χρειαστεί να φορά νάρθηκα στην πλάτη για τουλάχιστον τέσσερις μήνες.

Η ίδια τονίζει ότι σώθηκε από καθαρή τύχη, καθώς λίγο νωρίτερα στο ίδιο σημείο βρίσκονταν δύο μικρά παιδιά. Δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά εναντίον όλων των υπευθύνων, σημειώνοντας πως το περιστατικό της έχει προκαλέσει σοβαρή σωματική και ψυχολογική βλάβη.