Συναγερμός για την εξαφάνιση 28χρονης από το Αιγάλεω

Αγωνία προκαλεί η εξαφάνιση της Ευαγγελίας Μυλωνάκη – Σαράκα, 28 ετών, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 2025 από το Αιγάλεω.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την υπόθεση σήμερα, 10 Ιανουαρίου 2026, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Η 28χρονη έχει ύψος 1,58 μ., ζυγίζει περίπου 55 κιλά, έχει καστανά μαλλιά σε καρέ και καστανά μάτια. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα ρούχα που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής της.

Χαμόγελο του Παιδιού/ missing alert

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες (1017), με τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.