Απατεώνας δικηγόρος εξαπατούσε τους πελάτες του και έκλεψε εκατομμύρια

Σοκαρισμένη η κοινή γνώμη από την υπόθεση ενός δικηγόρου, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν έγκριτος επιστήμονας, καθώς εξαπατούσε πελάτες που προσπαθούσαν να σώσουν τις περιουσίες τους από πλειστηριασμούς. Ο ίδιος παρουσιαζόταν ως σωτήρας που θα αναλάμβανε τις υποθέσεις τους, αλλά στην πραγματικότητα αποσπούσε υπέρογκα ποσά, τα οποία δεν κατέληγαν στις τράπεζες, όπως υποτίθεται, αλλά στην τσέπη του, υπόθεση που έφερε στο φως η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Τα θύματα περιγράφουν πως ο δικηγόρος τους έπειθε ότι οι υποθέσεις τους είχαν κερδηθεί, παρουσιάζοντας πλαστά δικαστικά έγγραφα με σφραγίδες και υπογραφές. Συχνά, οι συναντήσεις δεν γίνονταν σε γραφεία, όπως υποσχόταν, αλλά σε εξωτερικούς χώρους ή σε «γραφεία-φαντάσματα».

«Με είχε αναλάβει από το 2020 για τον νόμο Κατσέλη. Μου έδινε αποφάσεις και έγγραφα με σφραγίδες, ενώ το σπίτι μου βγήκε στον πλειστηριασμό και αγοράστηκε από Ισραηλινό. Ήταν όλα πλαστά», αναφέρει ένα από τα θύματα.

Σοβαρές οικονομικές απώλειες

Τα θύματα καταγγέλλουν πως ο δικηγόρος ζητούσε μηνιαίως από 200 έως 320 ευρώ και συνολικά απέσπασε από κάθε οικογένεια ποσά που ξεπερνούσαν τις 10.000-15.000 ευρώ. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις όπου τα συνολικά ποσά που χάθηκαν φτάνουν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.

«Μου έχουν πάρει οκτώ διαμερίσματα και έχω χάσει πάνω από 2 εκατομμύρια. Άλλους τουλάχιστον 20 ανθρώπους ξέρω ότι τους εξαπάτησε», αναφέρει άλλο θύμα, περιγράφοντας την οδύνη και την οικονομική καταστροφή που υπέστη.

Δράση της δικαιοσύνης

Μετά από πολλές καταγγελίες, το πειθαρχικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών τον διέγραψε οριστικά το 2023. Παράλληλα, ο δικηγόρος συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2025 και οδηγήθηκε στις φυλακές Χαλκίδας, αφήνοντας πίσω τα θύματά του να προσπαθούν να ανακτήσουν όσα έχασαν.