«Δεν μπορεί να ευθύνεται μόνο ένας», λέει ο πατέρας του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση του 17χρονου που έχασε τη ζωή του μετά από ξυλοδαρμό στις Σέρρες, με την οικογένεια του θύματος να εκφράζει διαφορετική εικόνα για τα γεγονότα.

«Ειλικρινά, αν βλέπατε πώς ήταν το παιδί μου, δεν γίνεται να τον χτύπησε μόνο ένας άνθρωπος», δήλωσε στον Alpha ο πατέρας του άτυχου νέου.

Στην υπόθεση εμπλέκεται ένας 16χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη και προφυλακίστηκε, ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, υπάρχουν ενδείξεις για ακόμη δράστες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

«Πάντοτε υπήρχε η υποψία ότι δεν ήταν μόνο ένας ο υπεύθυνος. Είναι σχεδόν αδύνατο να προκληθούν τέτοια τραύματα από ένα μόνο άτομο», τόνισε ο κ. Χαλκιόπουλος σε δηλώσεις του στο Mega.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχει διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής, ωστόσο η διερεύνηση συνεχίζεται προσεκτικά ώστε να μην εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα. Όπως σημείωσε, το θύμα βρέθηκε σε ανοικτό χώρο έξω από οικοδομή, όχι σε υπόγειο ή αποθήκη, και η οικογένεια ζητά από πιθανά μάρτυρες, κυρίως ανήλικους, να μιλήσουν, χωρίς φόβο. «Τα στοιχεία δημιουργούν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν», κατέληξε.