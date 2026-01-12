Τρόμος στην Τήνο: Οδηγός σώζει το αυτοκίνητό του την τελευταία στιγμή από τα κύματα

Στο λιμάνι της Τήνου, ένας οδηγός βρέθηκε αντιμέτωπος με την οργή της φύσης όταν οι ισχυροί άνεμοι έφτασαν τα 11 μποφόρ, προκαλώντας κύματα που κάλυψαν τις προβλήτες και τον χώρο στάθμευσης, παρασύροντας σταθμευμένα αυτοκίνητα και προκαλώντας ζημιές.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό «χάους», ο οδηγός αποφάσισε να ρισκάρει για να σώσει το όχημά του. Ένα βίντεο που έχει ήδη γίνει viral δείχνει την ένταση της στιγμής, καθώς τα νερά έχουν καλύψει τις ρόδες του αυτοκινήτου και τα κύματα σαρώνουν τον χώρο σε ριπές. Παρά τον κίνδυνο, ο οδηγός καταφέρνει την τελευταία στιγμή να απομακρύνει το αυτοκίνητο, μόλις δευτερόλεπτα πριν ένα ακόμα μεγαλύτερο κύμα.

Το περιστατικό αναδεικνύει όχι μόνο την επικινδυνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων σε παραθαλάσσιες περιοχές, αλλά και τους κινδύνους που ενέχει η προσπάθεια διάσωσης περιουσίας απέναντι στη δύναμη της φύσης.