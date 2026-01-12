«Στο ποτάμι αυτά, στο ποτάμι και εγώ»: Βίντεο με συγκινητική διάσωση αλόγων στην Καστοριά

Μια συγκινητική διάσωση αλόγων έγινε τις προηγούμενες ημέρες στη Μεσοποταμιά Καστοριάς όπου οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν σαν αποτέλεσμα να φουσκώσουν ποτάμια και να πλημμυρίσουν περιοχές.

Ο Θωμάς Παγουνάδης, πεταλωτής και ιδιοκτήτης φάρμας, πηγαίνει τα άλογα στο δασάκι της περιοχής «όταν είναι να κάνουμε τις καθιερωμένες βόλτες, ιππασίες, μαθήματα, θεραπείες», όπως είπε στην ΕΡΤ. Τέσσερα άλογα είχαν μείνει σε έναν περιφραγμένο χώρο «και είδαμε την κακοκαιρία και είπαμε πως πρέπει να τα μαζέψουμε να επιστρέψουν στον στάβλο γιατί με αυτό τον καιρό ήταν επικίνδυνα τα πράγματα. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε όλο αυτό που έγινε».

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, φαίνεται η προσπάθεια που έκανε ο κ. Παγουνάδης για να φτάσει στα άλογα. Όταν τα αντίκρισε είπε: «Τίποτα δεν είμαστε, τίποτα. Είμαστε πολύ μικροί σε αυτό τον κόσμο. Τι νομίζατε θα σας άφηνα έτσι; Δεν τα αφήνεις έτσι, στο ποτάμι αυτά, στο ποτάμι και εγώ».

«Σε σημεία που το ποτάμι περνούσε, το νερό έφτανε τα δύο μέτρα. Εμείς περάσαμε από περιοχές πιο ασφαλείς αλλά για να πάμε στα άλογα έπρεπε να περάσουμε από έναν δρόμο που τον είχε καλύψει το ποτάμι», είπε ο κ. Παγουνάδης. «Τα άλογα στο σημείο που ήταν περιφραγμένα δεν είχαν πρόβλημα με το ποτάμι γιατί ήταν πιο ψηλά. Εμείς δεν ξέραμε όταν είδαμε τόσο νερό αν τα άλογα ήταν ασφαλή», ανέφερε.





Ο ίδιος ασχολείται με τα άλογα από την ηλικία των 8 ετών. «Ήταν λίγο δύσκολο, τα ζώα τα αγαπάμε επειδή είναι η ζωή μας και ο τρόπος ζωής μας αυτός, δεν είναι απλά μια επιχείρηση. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και δεν θα τα αφήναμε για κανένα λόγο. Δεν ήταν εύκολο, ήταν έντονο. Σε σημεία το νερό έφτανε το ένα μέτρο, έβλεπα το αμάξι να κόβει έντονα ταχύτητα αλλά έλεγα “πρέπει να συνεχίσω”», είπε ο κ. Παγουνάδης.