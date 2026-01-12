Θλίψη στη Ρόδο: Νεογέννητο δεν τα κατάφερε μετά από αεροδιακομιδή στο Ηράκλειο

Ένα νεογέννητο μόλις λίγων ωρών έχασε τη ζωή του, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του. Το βρέφος γεννήθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε νοσοκομείο της Ρόδου, αλλά αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, με αποτέλεσμα οι γιατροί να αποφασίσουν την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Την Κυριακή το πρωί οργανώθηκε αεροδιακομιδή, μεταφέροντας το νεογέννητο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το παρέλαβε και το μετέφερε στις μονάδες εντατικής φροντίδας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών να σταθεροποιήσουν την κατάσταση, δυστυχώς το μωρό δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με το neakriti.gr.