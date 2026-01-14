Ρόδος: Χειροπέδες σε 4 άτομα για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών - Βρέθηκε εργαστήριο κάνναβης

Στις συλλήψεις τεσσάρων ατόμων προχώρησαν οι Αρχές στη Ρόδο την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στο πλαίσιο αποδόμησης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης..

Συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών σε συντονισμένη επιχείρηση με την Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου προχώρησαν αρχικά στις 7 προσαγωγές ημεδαπών, εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 δενδρύλλια κάνναβης, 107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 3.200 γραμμάρια κάνναβης σε στάδιο αποξήρανσης, πλήθος σπόρων κάνναβης, πλήρες εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας, 6 ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό.