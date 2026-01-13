Έφοδος του Εισαγγελέα στο Ορφανοτροφείο της Ρόδου

Αιφνιδιαστική «επίσκεψη» πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 11 Ιανουαρίου από τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου και ακολούθησε έρευνα στους χώρους του κτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», η έρευνα έγινε μετά από καταγγελίες που φέρονται να έχουν γίνει στις διωκτικές Αρχές, αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενούμενων ανηλίκων στο ίδρυμα, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ρόδου.



Συνολικά φέρονται να ελέγχονται τρεις καταγγελίες, για τις οποίες όμως – βάσει των ίδιων πληροφοριών- τουλάχιστον από την πρόσφατη έρευνα δεν προκύπτουν στοιχεία που να τις επιβεβαιώνουν.



Κατά τη διάρκεια της εισαγγελικής έρευνας ελήφθησαν καταθέσεις από τις φιλοξενούμενες του ιδρύματος, καθώς και από μέλη του προσωπικού, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε αυτοψία στους χώρους της δομής, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση των εγκαταστάσεων και οι συνθήκες φιλοξενίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της «Ροδιακής» η επιλογή της ημέρας έγινε προκειμένου να βρίσκονται στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου και οι φιλοξενούμενες ώστε οι εισαγγελικοί λειτουργοί να συνομιλήσουν μαζί τους.

Όλα τα στοιχεία θα αξιολογηθούν καθώς οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί και η βασιμότητα των καταγγελιών.

