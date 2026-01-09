Ελλάδα Ποινική Δίωξη Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων Άγιος Παντελεήμονας Ανήλικοι

Ποινική δίωξη στις τέσσερις ανήλικες για την επίθεση στη 15χρονη στο Άγιο Παντελεήμονα

Δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ασκήθηκε σε βάρος τριών γονέων, που επίσης συνελήφθησαν.

Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

Ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη ασκήθηκε σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών που συνελήφθησαν μετά την επίθεση σε 15χρονη ανήλικη στον Άγιο Παντελεήμονα.

Παράλληλα, δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ασκήθηκε σε βάρος τριών γονέων, που επίσης συνελήφθησαν.

Τόσο οι ανήλικες όσο και οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε ρητή δικάσιμος.

Υπενθυμίζεται ότι , σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το θύμα έχει καταγωγή από την Κίνα, κάτι που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν ρατσιστικά κίνητρα. Οι φερόμενες ως δράστριες έχουν καταγωγή από Αίγυπτο, Γεωργία και Ελλάδα.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων με μώλωπες και αμυχές, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Ελλάδα Ποινική Δίωξη Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων Άγιος Παντελεήμονας Ανήλικοι

