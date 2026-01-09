Άγιος Παντελεήμονας: Ανήλικες ξυλοκόπησαν 15χρονη συμμαθήτριά τους - Στη δικαιοσύνη οι δράστριες

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην οδό Αγίου Μελετίου στον Άγιο Παντελεήμονα, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Πρωταγωνίστριες τέσσερες μαθήτριες που ξυλοκόπησαν συμμαθήτριά τους, με αποτέλεσμα η 15χρονη να νοσηλεύεται προληπτικά.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το θύμα έχει καταγωγή από την Κίνα, κάτι που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν ρατσιστικά κίνητρα. Οι φερόμενες ως δράστριες έχουν καταγωγή από Αίγυπτο, Γεωργία και Ελλάδα.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων με μώλωπες και αμυχές, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.



Οι φερόμενες ως δράστριες καθώς και οι γονείς τους, θα περάσουν την πόρτα του Εισαγγελέα, σήμερα, 9 Ιανουαρίου.