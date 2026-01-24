Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Έγραψαν σε τοίχο σχολείου τιμοκατάλογο ναρκωτικών - Τι λένε οι Αρχές

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης ένα μήνυμα που γράφτηκε σε τοίχο με τιμές ναρκωτικών στον χώρο του Πρότυπου Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Λυκείου Νεάπολης, στο οποίο συστεγάζεται και το πειραματικό Δημοτικό της περιοχής.

Προφανώς το μήνυμα έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία και ειδικά στο σημείο το οποίο γράφτηκε ο… τιμοκατάλογος, ο οποίος φέρει την υπογραφή «Γκέτο Ξηροκρήνη» και «1312», μήνυμα που καταφέρεται εναντίον της Αστυνομίας.

Σε κοντινή περιοχή μάλιστα υπήρχε και shoefiti, κρεμασμένα παπούτσια σε καλώδια του ρεύματος ή στήλες φωτισμού που ενίοτε ερμηνεύεται στο εξωτερικό ως «περιοχή που μπορείς να βρεις ναρκωτικά». Κυρίως όμως ερμηνεύεται ως φόρος τιμής σε παιδιά που έφυγαν πρόωρα, κυρίως ως αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας.

Ενήμερες οι αρχές

Μόλις το περιστατικό έγινε αντιληπτό από γονείς με την στήριξη εκπαιδευτικών προχώρησαν σε καταγγελία του συμβάντος τόσο προς της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, όσο και προς την Ελληνική Αστυνομία.

Η διευθύντρια του σχολείου ανέφερε «ότι το περιστατικό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και ανησυχητικό καθώς μιλάμε για προαύλιο σχολείου και για τον λόγο αυτό έχουμε προχωρήσει σε καταγγελία σε όλους τους αρμόδιους φορείς», ενώ ενήμερος του περιστατικού είναι και ο διευθυντής του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, το οποίο θεωρείται συστεγαζόμενο με το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο.

Κατά πάσα πιθανότητα σκοπός ήταν η πρόκληση σοκ και η «διαφήμιση» της περιοχής ως «σκληρή περιοχή» ως πιο λογική εξήγηση. Το σχολείο ανακαινίστηκε πλήρως κατά το πρόσφατο παρελθόν με την σχολική κοινότητα να ενοχλείται περαιτέρω από τον βανδαλισμό του φρεσκοβαμμένου σχολείου. Το σχολείο φέρεται να σκέφτεται σύμφωνα με τοπικά μέσα να προβεί σε κινήσεις ευαισθητοποίησης απέναντι στη μάστιγα των ναρκωτικών.