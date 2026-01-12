Ισπανία: Πλοίο μετέφερε κοκαΐνη σε κιβώτια με αλάτι στον Ατλαντικό - Κατασχέθηκε ποσότητα ρεκόρ

Σε κατάσχεση ρεκόρ μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης προχώρησε η ισπανική αστυνομία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, οι ισπανικές Αρχές ακινητοποίησαν πλοίο στον Ατλαντικό Ωκεανό, στην ανοιχτή θάλασσα, το οποίο μετέφερε αλάτι αποκαλύπτοντας ότι ανάμεσα στα κιβώτια κρύβονταν και 10 τόνοι της ναρκωτικής ουσίας.

Η επιχείρηση διεξήχθη από τις ειδικές μονάδες της ισπανικής αστυνομίας, οι οποίες συνέλαβαν το φορτηγό πλοίο υπό σημαία Καμερούν που συνδεόταν με «πολυεθνική οργάνωση» λαθρεμπορίου ναρκωτικών, καθώς «έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό με προορισμό την Ευρώπη προερχόμενο από τη Βραζιλία», διευκρίνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Δεκατρείς άνθρωποι συνελήφθησαν στη διάρκεια της επιχείρησης και τα ναρκωτικά, που ήταν μοιρασμένα σε 294 σακιά, κατασχέθηκαν, όπως και ένα περίστροφο», πρόσθεσε η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία η ακριβής ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας που βρισκόταν κρυμμένη σε φορτίο αλατιού στο πλοίο ανερχόταν σε ακριβώς 9.994 κιλά.

Πρόκειται για «την πιο μεγάλη κατάσχεση κοκαΐνης στην ανοιχτή θάλασσα που έχει κάνει η εθνική αστυνομία στη διάρκεια όλης της ιστορίας της», σημείωσε η ίδια, αναφερόμενη σε «ιστορικό πλήγμα» στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Η αμερικανική DEA, η ομοσπονδιακή υπηρεσία στις ΗΠΑ που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, όπως και οι γαλλικές, πορτογαλικές και βραζιλιάνικες αρχές «συνεργάστηκαν» για την επιτυχία της επιχείρησης, πρόσθεσε η ίδια στην ανακοίνωσή της.

Τον Οκτώβριο του 2025, η ισπανική αστυνομία είχε ανακοινώσει την κατάσχεση 6,5 τόνων κοκαΐνης σε πλοίο ανοιχτά των Καναρίων Νήσων, μετά τον εντοπισμό έναν χρόνο νωρίτερα 13 τόνων στο λιμάνι Αλχεθίρας, στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, που ήταν κρυμμένοι σε εμπορευματοκιβώτιο ανάμεσα σε μπανάνες.

Η κατάσχεση αυτή είχε παρουσιαστεί τότε από τις αρχές ως «η μεγαλύτερη (…) στην ιστορία του λαθρεμπορίου ναρκωτικών» στη χώρα.



Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ανοιχτή θάλασσα που είχε γίνει προηγουμένως ήταν το 1999, όταν η ισπανική αστυνομία είχε κατασχέσει 7,5 τόνους σε πλοίο.

Η Ισπανία θεωρείται από τους ειδικούς στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών από τις βασικές πύλες εισόδου κοκαΐνης στην Ευρώπη, λόγω των δεσμών της με τη Λατινική Αμερική, όπου παράγεται η ναρκωτική ουσία, αλλά και λόγω της γεωγραφικής της θέσης, επισημαίνει το AFP.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ