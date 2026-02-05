Η ιστορία του πάλαι ποτέ γκολτζή της ΑΕΚ που εθίστηκε στα ναρκωτικά και συνελήφθη για 7η φορά

Ένας παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, που τη δεκαετία του ’80 θεωρήθηκε από τα μεγάλα ταλέντα της επιθετικής της γραμμής και φόρεσε για περισσότερες από 70 φορές την κιτρινόμαυρη φανέλα, συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών στα Άνω Λιόσια.



Λίγο νωρίτερα, από σπίτι – αποθήκη ναρκωτικών στο Μενίδι, είχε προμηθευτεί ποσότητα 0.8 γρ. ηρωίνης και 0.2 γρ. βραστής κοκαΐνης, με την ΕΛ.ΑΣ. να εντοπίζει και να περνάει χειροπέδες και στον διακινητή.

Η ιστορία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μπορεί μία καριέρα που προδιαγράφονταν λαμπρή, καταντάει στα «σκουπίδια». Αυτό παρά το γεγονός ότι ο 59χρονος σήμερα πρώην ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε με την ΑΕΚ για τουλάχιστον 5 σεζόν και πανηγύρισε ακόμη και τίτλους, ενώ είχε σκοράρει κι ορισμένα πολύ ωραία γκολ - δείγμα της υψηλής τεχνικής του.



Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, ο πάλαι ποτέ βιρτουόζος της μπάλας έμπλεξε με τον σκοτεινό κόσμο των ναρκωτικών, παραδόθηκε στα πάθη του και είδε το «άστρο» του να σβήνει. Συνολικά έχει βρεθεί 7 φορές απέναντι από τον νόμο για υποθέσεις κατοχής ή διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με την πιο πρόσφατη μόλις την περασμένη Τρίτη (3/2), όταν οι άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών τον συνέλαβαν στα Άνω Λιόσια με τις μικροποσότητες ηρωίνης και βραστής κοκαΐνης στις τσέπες του.

Σεσημασμένος από το 1994

Ο εθισμός του στις ουσίες ξεκινάει τουλάχιστον από το 1994 όταν στην κατοχή του εντοπίστηκαν κάποια γραμμάρια ηρωίνης, κάτι που αποτέλεσε στην ουσία το κύκνειο άσμα σε μία καριέρα που είχε ξεκινήσει ήδη να παίρνει φθίνουσα πορεία, παρότι είχε ξεκινήσει με... τακουνάκια και γκολ.

Από το 2003 μέχρι και το 2013 θα συλληφθεί ακόμη πέντε φορές, με τις τρεις να αφορούν το αδίκημα της διακίνησης μεγάλης ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνης και ηρωίνης, ενώ εντοπίστηκε να έχει εισάγει περισσότερα από 800 ναρκωτικά δισκία από την Ολλανδία.



Ο 59χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2) πέρασε για μία ακόμη φορά την πόρτα του εισαγγελέα, με τη μικρή ποσότητα ναρκωτικών που είχε πάνω του να του δίνει την ευκαιρία να επιστρέψει σπίτι του, στα πάθη του και στις αναμνήσεις ενός ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να είχε αφήσει εποχή με την κιτρινόμαυρη φανέλα.