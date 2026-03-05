Ρόδος: Συνελήφθη 56χρονη για την κακοποίηση της αυτιστικής κόρης της

Στη σύλληψη μιας 56χρονης μητέρας έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία της 30χρονης κόρης της η οποία πάσχει από αυτισμό, προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Ιαλυσό της Ρόδου.

Η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 30χρονης η οποία πάσχει από παιδικό αυτισμό και μέτρια νοητική υστέρηση, με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας, ερευνάται από την αστυνομία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία τρίτου προσώπου που έγινε το αργά το βράδυ της 3ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr μετά την τηλεφωνική καταγγελία ακολούθησε μετάβαση στο σπίτι στην Ιαλυσό, όπου προσήχθη ο 63χρονος πατέρας και η 56χρονη μητέρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Όσα ανέφερε η 30χρονη

Κατά την επικοινωνία των αστυνομικών με την 30χρονη, εκείνη φέρεται να ανέφερε ότι η μητέρα της την κακομεταχειρίζεται και την χτυπάει, ενώ ειδικά για την 3η Μαρτίου 2026 απογευματινές ώρες, αποδίδει στη μητέρα της πράξη σωματικής βίας που προκάλεσε εκδορές στο αριστερό της χέρι.

Στη συνέχεια, σε επικοινωνία με τον 63χρονο πατέρα, εκείνος φέρεται να επιβεβαίωσε ότι η κόρη του αντιμετωπίζει παιδικό αυτισμό και μέτρια νοητική υστέρηση, αναφέροντας επίσης ότι υπάρχει διαζύγιο μεταξύ των γονέων και ότι η 56χρονη κακομεταχειρίζεται την κόρη τους.

Από την πλευρά της η μητέρα δεν αποδέχτηκε την κατηγορία.

Την ίδια στιγμή δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση της 30χρονης προκειμένου να αξιολογηθούν και να καταγραφούν με επιστημονικό τρόπο τα αναφερόμενα σημάδια και τυχόν κακώσεις.