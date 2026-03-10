Λαμία: Ποινή φυλάκισης στη μητέρα του 10χρονου παιδιού με αυτισμό - Δεν το έστελνε σε ειδικό σχολείο

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας έκρινε την Τρίτη (10/3) ένοχη τη μητέρα του 10χρονου αγοριού, που βρίσκεται στο αυτιστικό φάσμα, για αμέλεια, καθώς δεν φρόντισε να στείλει το παιδί της στο ειδικό σχολείο, παρά την εγγραφή του εκεί.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του lamiareport.gr, η κατηγορούμενη δεν φρόντισε να στείλει το παιδί της στο Ειδικό Σχολείο Λαμίας, παρά την εγγραφή του στο σχολείο για τη σχολική χρονιά 2025-2026. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από σχετικό έγγραφο που απέστειλε η διεύθυνση του σχολείου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, αναφέροντας την αμέλεια της μητέρας στην παρακολούθηση των μαθημάτων από το παιδί.

Η κατηγορούμενη δεν παρέστη στο δικαστήριο και δεν εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, ενώ ο πρώην σύντροφός της, που έχει αναλάβει την προσωρινή επιμέλεια του παιδιού, κατέθεσε παράσταση Πολιτικής Αγωγής.

Το δικαστήριο έκρινε την κατηγορούμενη ένοχη για την αμέλεια φοίτησης του παιδιού και της επέβαλλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με 3ετη αναστολή και χρηματική ποινή 200 ευρώ.

Ο δικηγόρος του πατέρα, Κώστας Μπαρούτας, περιέγραψε την υπόθεση, τονίζοντας πως η μητέρα, παρά την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο, δεν φρόντισε να διασφαλίσει τη φοίτησή του, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα του αδικήματος και τις συνέπειες για το 10χρονο παιδί.

Η υπόθεση προστίθεται στη μακρά σειρά νομικών διαφορών για την επιμέλεια του παιδιού, με τον πατέρα να έχει πλέον την αποκλειστική ευθύνη για την φροντίδα και την εκπαίδευσή του.