Ζάκυνθος: Η στιγμή που γυναίκα πέφτει με το δίκυκλό της σε ακάλυπτη τάφρο οπτικής ίνας

Ένα τρομακτικό ατύχημα έλαβε χώρα στη Ζάκυνθο με μια εργαζόμενη η οποία κινούνταν με το δίκυκλό της στην περιοχή Αργάσι να πέφτει μέσα σε ακάλυπτη τάφρο οπτικής ίνας.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Απριλίου ωστόσο την Τρίτη 5 Μαΐου δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο που κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος καταστήματος της περιοχής ακριβώς τη στιγμή που η γυναίκα κινείται στον δρόμο και ο τροχός του δικύκλου κολλάει με αποτέλεσμα εκείνη να βρεθεί στο έδαφος.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης imerazante, το συμβάν ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων κυρίως στην τοπική κοινωνία και στους επιχειρηματίες, οι οποίοι διαμαρτύρονται έντονα για την κατάσταση που επικρατεί λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών. Να σημειωθεί ότι η γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι της.

Το Τοπικό Συμβούλιο έχει απευθύνει συνεχείς εκκλήσεις προς τις αρχές για παύση των εργασιών, καθώς η τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και τα προβλήματα είναι αμέτρητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή εκτελούνται παράλληλα έργα από τη ΔΕΥΑΖ.

Παρόλο που οι επιχειρηματίες έχουν λάβει διαβεβαιώσεις για την άμεση ολοκλήρωση των έργων της ΔΕΥΑΖ, επικρατεί μεγάλη ανησυχία για τις οπτικές ίνες, καθώς οι παρεμβάσεις ενδέχεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.