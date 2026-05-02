Αναστάτωση στο λιμάνι της Ζακύνθου - Πλοίο προσέκρουσε στον μόλο

Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (2/5) στο λιμάνι της Ζακύνθου, όταν πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλλήνη-Ζάκυνθος, προσέκρουσε στον μόλο κατά την πρόσδεση.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στο επιβατικό κοινό, χωρίς ωστόσο να προκληθούν τραυματισμοί.

Όπως αποτυπώνεται και στα βίντεο του tempo24.newsπροκλήθηκαν σημαντικές φθορές στο πλοίο.