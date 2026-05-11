Ζάκυνθος: Διασωληνωμένη 20χρονη Βρετανίδα που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στον Λαγανά

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα Δευτέρα (11/5) στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, όταν 20χρονη Βρετανίδα παρασύρθηκε από δίκυκλο υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή της, καθώς η κατάσταση της υγείας της θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.