Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό «γκρέμισε» περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας - Βίντεο

Γιώργος Διάκος

Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί της Τρίτης (12/5), καθώς ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο και το γκρέμισε.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 09:30 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το φορτηγό έπεσε πάνω στο περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.

«Μια κοπέλα με ποδήλατο ψώνιζε εκείνη την ώρα και ευτυχώς πετάχτηκε», ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

«Ήταν ένα πράγμα σαν να με μετακίνησε αργά και σταθερά και εγώ μέσα πάλευα με τα εμπορεύματα», είπε ο περιπτεράς λίγο μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός.

