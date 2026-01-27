Η αναφορά του Μεντιλίμπαρ στην τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη τύπου ενόψει Άγιαξ

Η είδηση του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι την Ολλανδία, όπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ (28/1, 22:00), εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την ανείπωτη τραγωδία.

Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο Βάσκος τεχνικός υπογράμμισε τη σημασία του αγώνα της Τετάρτης, σημειώνοντας πως η είσοδος στις 24 κορυφαίες ομάδες του θεσμού αποτελεί ύψιστη τιμή, με τους «ερυθρόλευκους» να παρατάσσονται στο Άμστερνταμ με αποκλειστικό στόχο το νικηφόρο αποτέλεσμα.

Μεντιλίμπαρ: «Οι σκέψεις μας στις οικογένειές τους»

«Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν συνεχώς, τόσο στους δικούς μας οπαδούς, όσο και των άλλων ομάδων για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα, αισιοδοξώντας ότι θα περάσουν καλά.

Τελικά αυτά τα παιδιά που χάθηκαν, δεν θα φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους και δεν θα επιστρέψουν σπίτι τους, αφήνοντας τη ζωή τους στην άσφαλτο. Σκεφτόματε τις οικογένειες των θυμάτων, την οικογένεια του ΠΑΟΚ και λυπούμαστε που δεν θα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν»

Για το αν θα είναι υπέρβαση η πρόκριση: «Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα ήταν μεγάλο, έχουμε παίξει ομάδες με τεράστια μπάτζετ και ιστορία, αν καταφέρναμε να βρεθούμε στην 24άδα, θα ήταν μεγάλη τιμή για τον Ολυμπιακό. Πρώτα πρέπει να παίξουμε με τον Άγιαξ, έναν ιστορικό σύλλογο. Έχουν και αυτοί πιθανότητες τους για την πρόκριση με νίκη».

Για τον κόσμο του Ολυμπιακού και τι υπόσχεται: «Υποσχόμαστε να παλέψουμε να τα δώσουμε όλα, να πετύχουμε για τον λόγο τον οποίο ήρθαν εδώ. Το ίδιο θα κάνει και ο αντίπαλος. Από την πλευρά μας υποσχόμαστε να τα δώσουμε όλα για να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

Για το αν θα βλέπει τα άλλα παιχνίδια και τις πιθανότητες της ισοπαλίας: «Φυσικά και θα κοιτάμε τον μοναδικό μας στόχο την νίκη. Θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους βαθμούς, οι οποίοι σχεδόν σίγουρα θα μας δώσουν την πρόκριση. Αν είμαστε αναγκασμένοι προς το τέλος να κοιτάζουμε τα ματς των άλλων ομάδων, γιατί μπορεί να υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Αλλά ο στόχος είναι να μην δούμε τους άλλους».

Για το αν δημιουργείται μεγαλύτερη πίεση στην ομάδα του μετά τα δύο συνεχόμενα αποτελέσματα: «Αυτή τη φάση δεν είναι πίεση, είναι χαρά γιατί έχουμε βρεθεί κοντά σε έναν στόχο, που πριν κάποιο καιρό έμοιαζε απίθανος. Έχουμε κίνητρο και όρεξη, ξέρουμε ότι δεν έχουμε πετύχει το τελευταίο βήμα. Παραμένουμε συγκεντρωμένοι, ο αντίπαλος θα κάνει τα πάντα για να μην το πετύχουμε».

Για τα χαρακτηριστικά του Άγιαξ: «Είναι μία ομάδα που βασίζεται στις μονάδες, είναι γεμάτος από νέους ποδοσφαιριστές, που κάνουν ατομικές ενέργειες, δίνουν μονομαχίες, έχουν την ελευθερία να κάνουν ό,τι τους έρχεται στο μυαλό, χωρίς πίεση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο του Άγιαξ».

Ορτέγκα: «Θα παίξουμε σαν να είναι τελικός»

Για το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει ο Άγιαξ φέτος στην έδρα της και αν το συζητάνε στα αποδυτήρια: «Μία ομάδα μπορεί να κερδίζει ή να κερδίζει και να μην δείχνει την εικόνα. Ο Άγιαξ είναι μεγάλη ομάδα και δεν είναι κριτήριο τα αποτελέσματα».

Για τον χαρακτήρα του τελικού που έχει η αναμέτρηση: «Παίζουμε ένα παιχνίδι που ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, όλα τα ματς τα παίζουμε για να κερδίζουμε. Σημαντικό για εμάς να κερδίσουμε, θα παίξουμε σαν να είναι τελικός».