Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή του Μεντιλίμπαρ για τον τελικό με τον Άγιαξ

Η League Phase του νέου Champions League μπαίνει στην τελική ευθεία και η μάχη για την είσοδο στην πολυπόθητη 24άδα που οδηγεί στα playoffs είναι πιο σκληρή από ποτέ. Με παραδοσιακές δυνάμεις να κινδυνεύουν και «outsiders» να διεκδικούν ιστορικές προκρίσεις, η τελευταία αγωνιστική αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πού θα κάτσει η μπίλια; Ποιοι περνούν, ποιοι μένουν εκτός και κυρίως, τι μέλλει γενέσθαι για τον Ολυμπιακό στο καθοριστικό παιχνίδι με τον Άγιαξ.

Όλα αυτά θα τα μάθουμε την Τετάρτη (28/1) στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην ιστορική ομάδα της Ολλανδίας. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν γνωστή την αποστολή που βρίσκεται στο Άμστερνταμ.

Χωρίς τον Γιάρεμτσουκ, οι Πειραιώτες έχουν στην αποστολή τους τόσο τον Ελ Καμπί, όσο και τον Ταρέμι, ενώ τόσο στην άμυνα, όσο και μεσοεπιθετικά οι λύσεις του Βάσκου είναι ουκ ολίγες, με τον ίδιο να αναμένεται να κατασταλάξει στους 11 που θα χρησιμοποιήσει στη βασική του ενδεκάδα.