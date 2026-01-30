Συλαϊδόπουλος για Αντρέ Λουίζ: «Ήταν σημαντικός για εμάς - Πήγε στο μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας»

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε το πρωί της Πέμπτης (29/01) την πρώτη του κίνηση στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ανακοινώνοντας την προσθήκη του ταλαντούχου εξτρέμ, Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Άβε.

Ο πρώην προπονητής του Βραζιλιάνου επιθετικού, Σωτήρης Συλαϊδόπουλος μίλησε για τη μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ στους «ερυθρολεύκους», τονίζοντας πως ευελπιστεί η ομάδα του να προσαρμοστεί σύντομα στα νέα δεδομένα, αφού όπως τόνισε, ο 23χρονος εξτρέμ ήταν πολύ σημαντικός για την ομάδα του.

Όσον αφορά το ρόστερ της Ρίο Άβε, ανέφερε πως ελπίζει να σταθεροποιηθεί σύντομα, ενώ σχετικά με το ενδιαφέρον των μεγάλων ομάδων για τον Αντρέ Λουίζ δήλωσε πως το θεωρεί λογικό, καθώς διανύει περίοδο εξαιρετικής αγωνιστικής φόρμας.

Οι δηλώσεις του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου

«Ελπίζω η μεταγραφική περίοδος να τελειώσει γρήγορα για να βρούμε την ισορροπία μας. Ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε κάποια πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού μας ή να προσαρμόσουμε το σύστημα.

«Είχαμε χτίσει πολλά στοιχεία στο παιχνίδι μας γύρω από τον Αντρέ Λουίζ. Ήταν ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς, αλλά πιστεύω ότι και η Ρίο Άβε τον βοήθησε πολύ στην εξέλιξή του. Ήταν αναμενόμενο να προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων, όπως η Μπενφίκα, ο Ολυμπιακός και άλλοι. Είναι μια μεγάλη αλλαγή, αλλά ο Αντρέ πήγε στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας».