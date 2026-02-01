Ολυμπιακός: «Πιάνει» λιμάνι ο Κλέιτον - Τα μεσάνυχτα στην Αθηνά ο Βραζιλιάνος

Ολοκληρώνεται και τυπικά η μεταγραφή του Κλέιτον στον Ολυμπιακό, με τον 29χρονο ποδοσφαιριστή να αναμένεται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/2) μέσω Λισαβόνας. Οι Πειραιώτες κινήθηκαν άμεσα, μετά την παραχώρηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ με τη μορφή δανεισμού στη Λιόν, και έκλεισαν τον Βραζιλιάνο φορ της Ρίο Άβε

Ο Κλέιτον αποκτήθηκε από τη Ρίο Άβε έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ από τη Βάσκο Ντα Γκάμα, ενώ με τον πορτογαλικό σύλλογο κατέγραψε 25 γκολ σε 56 συμμετοχές. Με πλούσια εμπειρία σε ομάδες όπως η Κάζα Πία και η Κοριτίμπα, ο Κλέιτον έρχεται για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, αποτελώντας τη δεύτερη προσθήκη των «ερυθρολεύκων» στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Το προφίλ του Κλέιτον και η συνύπαρξη με Αντρέ Λουίζ

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Κλέιτον ξεκίνησε το 2022, όταν άφησε τη Βραζιλία και μετακόμισε στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Κάζα Πία. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στην Κάζα Πία πήρε σημαντικό χρόνο συμμετοχής, προσαρμόστηκε στα δεδομένα της Primeira Liga και έδειξε ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο (αν και γύρισε για λίγο στην πατρίδα του και την Βάσκο Ντα Γκαμα το 2024) λειτουργώντας κυρίως ως επιθετικός περιοχής με έφεση στο τελείωμα των φάσεων.

Τη φετινή σεζόν μετρά 10 γκολ και 4 ασίστ σε 19 συμμετοχές, ενώ συνολικά με τη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας έχει σημειώσει 28 γκολ σε 56 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Συνολικά στην παρουσία του στα πορτογαλικά γήπεδα έχει σκοράρει 34 γκολ. Πολύ καλός αριθμός για επιθετικό ομάδας που δεν έχει αγωνιστεί στις 3 μεγάλες της Primeira Liga (Μπενφίκα, Πόρτο, Σπόρτινγκ).

Αγωνιστικά, ο Κλέιτον είναι κλασικός σέντερ φορ, με ύψος 1,84 μ. και καλή επαφή με τα δίχτυα . Δεν βασίζεται αποκλειστικά στη δύναμη, αλλά στη σωστή τοποθέτηση, στο timing και στην αποτελεσματικότητα με λίγες επαφές. Παράλληλα, συμμετέχει στο παιχνίδι της ομάδας, κρατά μπάλα με πλάτη και μπορεί να ανοίξει χώρους για τους μεσοεπιθετικούς. Πράγμα που έκανε συχνά με τον Αντρέ Λουίζ, που θα τον έχει ξανά συμπαίκτη.

Ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίζ αγωνίστηκαν μαζί σε 35 παιχνίδια με τη Ρίο Άβε, σε όλη αυτή την περίοδο ο Λουίζ του έδωσε 5 ασίστ, ενώ ο Κλέιτον ανταπέδωσε άλλες 5 στον Λουίζ. Η συνεργασία τους οδήγησε συνολικά σε 10 γκολ, αριθμός που αποτελεί την πιο παραγωγική «χημεία» του Κλέιτον με οποιονδήποτε συμπαίκτη του.