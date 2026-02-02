Μεταγραφικό φινάλε... θρίλερ στην Ελλάδα: Οι ημερομηνίες που κρίνουν τις τελευταίες κινήσεις

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα μπαίνει στην τελική της ευθεία, με τις ομάδες να μετρούν αντίστροφα για τις τελευταίες κινήσεις ενίσχυσης.

Σύμφωνα με το επίσημο ημερολόγιο της ΕΠΟ, το μεταγραφικό «παράθυρο» για τις ελληνικές ομάδες κλείνει στις 6 Φεβρουαρίου, ημερομηνία έως την οποία μπορούν να ολοκληρωθούν μεταγραφές, δανεισμοί και επανεγγραφές ποδοσφαιριστών.

Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μια μικρή παράταση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, όπου το deadline ήταν συνήθως η 31η Ιανουαρίου. Η αλλαγή αυτή δίνει πολύτιμο χρόνο στους συλλόγους της Stoiximan Super League και της Super League 2 ώστε να καλύψουν αγωνιστικά κενά, να διορθώσουν αστοχίες του καλοκαιρινού σχεδιασμού ή να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής.

Η αγορά των ελεύθερων

Ωστόσο, το τέλος του μεταγραφικού παραθύρου δεν σημαίνει και απόλυτο «πάγωμα» της αγοράς. Οι ποδοσφαιριστές που έχουν μείνει ελεύθεροι πριν από τις 6 Φεβρουαρίου μπορούν να υπογράψουν σε ελληνικές ομάδες από τις 7 έως και τις 16 Φεβρουαρίου, δίνοντας στους προπονητές μια δεύτερη ευκαιρία ενίσχυσης χωρίς κόστος μεταγραφής.

Πρόκειται για μια περίοδο που παραδοσιακά κρύβει εκπλήξεις, ειδικά για ομάδες που αντιμετωπίζουν τραυματισμούς ή αιφνίδια αγωνιστικά προβλήματα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ευρωπαϊκό σκέλος των μεταγραφών. Οι ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στις διοργανώσεις της UEFA έχουν προθεσμία έως τις 5 Φεβρουαρίου για να προχωρήσουν σε έως τρεις αλλαγές στις ευρωπαϊκές λίστες, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις κινήσεις των τελευταίων ημερών.

Με το πρωτάθλημα να μπαίνει σε κρίσιμη καμπή και τους στόχους να ξεκαθαρίζουν, το μεταγραφικό φινάλε αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν ποιες ομάδες θα ρισκάρουν, ποιες θα κινηθούν συντηρητικά και ποιοι παίκτες θα αποτελέσουν τις απρόσμενες «πινελιές» που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς & εσωτερικές κινήσεις: Στις εν λόγω κινήσεις περιλαμβάνονται οι μετεγγραφές, επανεγγραφές επαγγελματιών & ερασιτεχνών. Οι δανεισμοί επαγγελματιών & οι κινήσεις των ανηλίκων που μετεγγράφονται σε μία ΠΑΕ με απόφαση FIFA (προστασία ανηλίκων, άρθρο 19). 02-01-2026 έως 06-02-2026. Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις: 07-02-2026 έως 16-02-2026».