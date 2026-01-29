ΑΕΚ: Κλείνει τον Σαχάμπο για τα χαφ η Ένωση σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο

Κοντά στην ολοκλήρωση μιας ακόμη μεταγραφικής της κίνησης βρίσκεται η ΑΕΚ, καθώς προχωρούν οι εξελίξεις για την απόκτηση του χαφ που έχει ζητήσει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι, η «Ένωση» βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Σταντάρ Λιέγης για τον 20χρονο Χακίμ Σαχάμπο, διεθνή με τη Ρουάντα. Το ποσό της μεταγραφής εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 1 και 2 εκατομμυρίων ευρώ.



🔴 EXCLUSIF - L’AEK Athènes fonce sur Hakim Sahabo !



🟡⚫️ Le club grec et le Standard de Liège sont en discussions avancées pour le transfert définitif du Rwandais autour d’un deal entre €1M et €2M.



🇷🇼 Sahabo a ouvert la porte. #mercato #RSCL #JPL #aekfc pic.twitter.com/QCwPwTDZUL — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 29, 2026

Ποιος είναι ο Χακίμ Σαχάμπο

Ο Χακίμ Σαχάμπο αγωνίζεται στη Σταντάρ Λιέγης από τον Ιανουάριο του 2024, ενώ την περσινή σεζόν φόρεσε ως δανεικός τη φανέλα της Μπέερσχοτ. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Γκενκ, συνέχισε στις ομάδες Κ17 και Κ19 της Λιλ και στη συνέχεια μετακόμισε στη Σταντάρ. Αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις του άξονα, ενώ διαθλετει επίσης βελγικό διαβατήριο.

Το συμβόλαιό του με τον βελγικό σύλλογο έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2026. Τη φετινή σεζόν μετρά 18 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Βελγίου, ενώ παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει ήδη 9 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ρουάντας.