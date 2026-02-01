Ολυμπιακός: Ο Στρεφέτσα κοντά στην πόρτα της εξόδου σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα

Η σπουδαία πρόκριση του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League μετά το «διπλό» απέναντι στον Άγιαξ έφερε με τη σειρά του κινητικότητα στο μεταγραφικό κομμάτι των Πειραιωτών. Μετά την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ και την επικείμενη ανακοίνωση του Κλέιτον, σειρά παίρνουν οι αποχωρίσεις στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα είναι πολύ κοντά στην αποχώρηση του από την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πως αυτό θα συμβεί μέσω δανεισμού με οψιόν αγοράς. Ένα βήμα παρακάτω προχωράει την υπόθεση ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο οποίος με τη σειρά του υποστηρίζει πως η ομάδα που ενδιαφέρεται ζεστά για τον Βραζιλιάνο είναι η Πάρμα.

Ο Στρεφέτσα αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι από την Κόμο, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο δεν κατάφερε να καθιερωθεί στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Συνολικά κατέγραψε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ και πέντε ασίστ, σε 850 λεπτά συμμετοχής.