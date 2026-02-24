Στρεφέτσα: Έφυγε δανεικός από τον Ολυμπιακό και ξεκίνησε τα... θαύματα στην Ιταλία

Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα επέστρεψε στη Serie A μετά την ολιγόμηνη παρουσία του στον Ολυμπιακό και οι Ιταλοί δημοσιογράφοι δηλώνουν εντυπωσιασμένοι με την έως τώρα παρουσία του στην Πάρμα.

Ο 28χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει δώσει μέχρι στιγμής 3 παιχνίδια, ξεκινώντας τα δύο από αυτά στην ενδεκάδα. Λογίζεται ως βασικός από τον προπονητή της ομάδας, γνωρίζει το πρωτάθλημα και πρωταγωνίστησε στην «απόδραση» της ομάδας του από την έδρα της Μίλαν, κερδίζοντας 1-0.

3/3 η Πάρμα με τον Στρεφέτσα στο γήπεδο

Η πρώτη συμμετοχή του Στρεφέτσα μετά την επιστροφή του στην Ιταλία καταγράφεται στις 8/2. Ο Βραζιλιάνος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 54' και η ομάδα του πέρασε (1-0) από την έδρα της Μπολόνια, εξασφαλίζοντας το τρίποντο.

Ακολούθησε η εντός έδρας νίκη (2-1) της Πάρμα εναντίον της Βερόνα. Ο Στρεφέτσα ξεκίνησε βασικός και έχασε μοναδική ευκαιρία για να σκοράρει, όταν μετά από εντυπωσιακή ατομική ενέργεια έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα, ο οποίος απομάκρυνε ενστικτωδώς σε κόρνερ.

Η σπουδαιότερη εμφάνισή του, βέβαια με τη φανέλα της Πάρμα μέχρι σήμερα, ήταν το βράδυ της Κυριακής (22/02) κόντρα στη Μίλαν. Ο Στρεφέτσα ξεκίνησε βασικός, ήταν ο παίκτης με τις περισσότερες επιτυχημένες ντρίμπλες, καθώς και ο δεύτερος παίκτης στην κατάταξη με τις κερδισμένες μονομαχίες.

Κέρδισε μπάλες, έδωσε μάχες, προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες και τέσσερα λεπτά αφού αντικαταστάθηκε (76') από τον αμυντικογενή Ondrejka, είδε τους συμπαίκτες του να ανοίγουν το σκορ, φτάνοντας σε μία τεράστια νίκη (1-0).

Πως έφτασε στον Ολυμπιακό

Ήταν 28 Αυγούστου του περασμένου καλοκαιριού, όταν ο Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη ενεργοποιούσε τη... βόμβα των καλοκαιρινών μεταγραφών, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας με τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα της Κόμο για 8 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Βραζιλιάνος είχε δώσει τα διαπιστευτήρια του, πραγματοποιώντας αξιομνημόνευτες εμφανίσεις ως ενεργό μέλος στην καλοκουρδισμένη μηχανή του Σεσκ Φάμπρεγκας, η οποία τερμάτισε 10η και πλησίασε το όνειρο της εξόδου στην Ευρώπη.

Οι όροι του δανεισμού στην Πάρμα

Ο Στρεφέτσα δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ και μετά από ένα ολιγόμηνο πέρασμα του από τον Πειραιά, επέστρεψε στην Ιταλία.

Λίγες ημέρες μετά την άφιξή του στην Πάρμα, δήλωσε στον ιταλικό Τύπο πως η απόφαση να γυρίσει στη Serie A ήταν σωστή, αφού στην Ελλάδα δεν έπαιζε αρκετά και οι Ιταλοί δημοσιογράφοι μεταδίδουν πως η δήλωση του δεν είναι τυχαία.

«Η Πάρμα ενδιαφέρεται να τον αγοράσει»

Η συμφωνία των «ερυθρολεύκων» με τους Ιταλούς δε περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Ο δανεισμός του στην Πάρμα θα ολοκληρωθεί το ερχόμενο καλοκαίρι, το οποίο αναμένεται να αποδειχθεί κομβικό για την εξέλιξη της καριέρας του, αφού δεν είναι απίθανο να παραμείνει στην Ιταλία και την επόμενη σεζόν.

Οι ρεπόρτερ θεωρούν πως η Πάρμα σκέφτεται σοβαρά να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για την αγορά του και υπολογίζουν πως για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, μπορεί να χρειαστούν περισσότερα από 7 εκατομμύρια. Υπενθυμίζουμε πως οι Ιταλοί έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος του συμβολαίου του Στρεφέτσα, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Επίσης, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η Πάρμα να μη συναντήσει τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ να καταλήξει σε κάποια άλλη ομάδα της Serie A.

Στον Ολυμπιακό, ο Στρεφέτσα πραγματοποίησε συνολικά 21 εμφανίσεις, στις οποίες σκόραρε ένα γκολ και μοίρασε πέντε ασίστ.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Κόμο, η Λέτσε και η Σπαλ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2015 στη Βραζιλία και το 2016 μεταπήδησε στην Ευρώπη. Από τότε, μέχρι και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αγωνιζόταν στην Ιταλία.